Assassin's Creed Unity vs Syndicate: brutti o solo sfortunati?

Quando si parla degli Assassin's Creed più belli solitamente si cita il secondo episodio, o anche Black Flag e pure Origins. Due titoli in particolari tendono ad essere solitamente ignorati dalla community: Assassin's Creed Unity ed il successore Assassin's Creed Syndicate.

Pubblicati rispettivamente nel 2014 e 2015, questi due giochi vengono un po' considerati le "pecore nere" del brand, che hanno fatto parlare di sé più per le loro problematiche ed insuccessi anziché per le loro caratteristiche peculiari. E se invece fossero stati incompresi?

Di sicuro l'avventura di Arno Victor Dorian durante la Rivoluzione Francese non è partita con il piede giusto: il lancio di Unity si rivelò infatti un disastro a causa dei numerosi e gravi problemi tecnici che lo affliggevano, talmente forti da dare un duro colpo alla popolarità del brand. Con il passare dei mesi Ubisoft è riuscita a risollevare la situazione grazie a numerose patch che hanno rimosso la gran parte dei problemi, e Unity è così diventato un prodotto molto più godibile nonostante avesse comunque limiti intrinseci, da una storia che non riesce a coinvolgere fino ad un contesto, quello della Rivoluzione, che non viene sfruttato appieno. In termini di gameplay, inoltre, non ha portato particolari migliorie o innovazioni alla formula di gioco. Con il tempo, però, il titolo del 2014 è riuscito ad ottenere qualche riconoscimento non di poco conto: viene infatti considerato l'Assassin's Creed con il parkour più divertente, un onore non secondario data l'importanza che queste meccaniche rivestono all'interno dell'intera serie.

Il difficile debutto tuttavia non è stato dimenticato ed in qualche modo ha influito sui risultati del successivo Syndicate, che non ha raggiunto il successo commerciale sperato da Ubisoft. Evidentemente il pubblico, rimasto scottato un anno prima da quanto accaduto con Unity, ha preferito non scommettere subito sulla storia dei gemelli Jacob ed Evie Frye in quel della Londra Vittoriana, concentrandosi su altri giochi. E questo nonostante al day one i problemi tecnici fossero decisamente minori e sicuramente non gravi quanto il predecessore, segno che la compagnia francese aveva fatto tesoro dei feedback e delle critiche ricevute all'epoca. Syndicate non è tuttavia il miglior Assassin's Creed in circolazione: complice una storia non particolarmente brillante ed una struttura di campagna e missioni non sempre di elevata caratura, il nono gioco principale del brand non gode di grossi favori da parte dei fan. Ciò detto, Syndicate offre anche una delle ambientazioni più belle mai proposte dal franchise, mentre l'aver preso Jacob ed Evie dei personaggi unici con proprie missioni, caratteristiche ed abilità peculiari è stata una mossa interessante.

E voi cosa ne pensate? Sono stati sottovalutati oppure è giusto non dare loro troppa considerazione? Fateci sapere quale vi piace di più, condividendo i vostri pensieri su questa specifica fase dell'iconica serie Ubisoft.