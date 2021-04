Assassin's Creed, l'universo di amplia in grande stile: gli annunci di Ubisoft

Mentre si discute di un possibile nuovo Assassin's Creed ambientato in Brasile, Ubisoft ha annunciato una serie di interessanti novità legate all'universo della Confraternita degli Assassini.

A breve distanza dall'annuncio di una collaborazione storica tra Ubisoft e Star Comics sul fronte dell'editoria sul mercato italiano, il colosso francese conferma un vasto programma di pubblicazioni dedicate alla saga degli Assassini in arrivo nel corso del 2021. Libri, manga e non solo saranno categorizzati nelle seguenti tre etichette:

Chronicles : i lettori si troveranno di fronte Assassini già noti, ma impegnati in avventure completamente inedite;

Elemento centrale, quasi tutto ciò che approderà sul mercato come parte di questo nuovo programma sarà approvato da Ubisoft come narrazione canonica nel quadro della saga. Di seguito, i dettagli presentati dalla software house francese in merito ai primi 8 titoli che andranno a inaugurare l'iniziativa:

Assassin's Creed The Ming Storm (Chronicles): Shao Jun ritorna da Assassin's Creed Embers e Chronicles: China, per una vicenda che adatta in parte le vicende del gioco e rappresenta la traduzione di un romanzo già disponibile in lingua cinese;

(Chronicles): traduzione di un manga in lingua cinese dedicato ad Assassin's Creed Valhalla; Assassin's Creed Fragments (Originals): una serie di romanzi per ragazzi, che segue le vicende di due fratelli attraverso diversi periodi storici. Nel dettaglio, i vari volumi saranno i seguenti: Assassin's Creed Fragments: La lame d'Aizu, ambientato in Giappone durante la guerra Boshin; Assassin's Creed Fragments: Les Enfants des Highlands, ambientato nella scozia del XIII secolo; Assassin's Creed Fragments: Les Sorcières des Landes, ambientato nella Francia del XVII secolo;

Al momento, non sono stati offerti ulteriori dettagli sulle forme di pubblicazione dei prodotti. Contestualmente,ha confermato di star proseguendo i lavori sulla serie Netflix di Assassin's Creed , per la quale - si afferma - Ubisoft si è "assicurata un paio di talenti". Pur senza priorità, proseguono inoltre anche i lavori su di una serie animata dedicata ad Assassin's Creed, sempre in collaborazione con