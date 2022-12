Assassin's Creed Valhalla a 15 euro, i nuovi sconti del Calendario dell'Avvento GameStop

Nuovo giorno, nuovi sconti del Calendario dell'Avvento di GameStop. La promozione festiva del noto rivenditore si è rinnovata anche oggi 18 dicembre, stavolta con un occhio di riguardo ai videogiochi prodotti e sviluppati da Ubisoft, inclusi Assassin's Creed Valhalla e Far Cry 6. Scopriamo assieme tutti gli sconti.

La casa francese è la protagonista assoluta della nuova tornata di sconti. Spicca, in tal senso, Assassin's Creed Valhalla, che può essere acquistato a 14,98 euro nelle versioni PlayStation 4, PS5 e Xbox. Allo stesso identico prezzo e per le medesime piattaforme c'è anche Far Cry 6 Yara Edition Esclusiva di GameStop, che include al suo interno il Pacchetto Caccia al Coccodrillo (divisa, ciondolo arma, decorazione veicolo e fucile 45/70).

Segnaliamo poi Just Dance 2023 Edition per PlayStation 5, Xbox Series X e Nintendo Switch a 34,98 euro, e Mario + Rabbids Sparks of Hope Cosmic Edition in esclusiva per Nintendo Switch a 39,98 euro. La Cosmic Edition del gioco strategico di Ubisoft Milano comprende anche la raccolta Prestigio Galattico, con tre eleganti skin per armi esclusive.

I nuovi sconti del Calendario dell'Avvento di GameStop rimarranno attivi solamente durante la giornata di oggi, dopodiché allo scoccare della mezzanotte di domani verranno sostituiti dalle offerte del 19 dicembre. Se siete interessati, vi consigliamo dunque di approfittarne dirigendovi a questo indirizzo. La promozione proseguirà con le medesime modalità fino alla Vigilia di Natale, tornate ogni giorno per scoprire le nuove offerte!