Assassin's Creed Valhalla: 20 minuti di gameplay del nuovo gioco Ubisoft

Vediamo 20 minuti di gameplay di Assassin's Creed Valhalla, il nuovo kolossal action RPG di Ubisoft in arrivo a metà novembre su PC, PS4, Xbox One e Google Stadia, ma anche su PS5 e Xbox Series X in coincidenza dell'uscita delle console nextgen di Sony e Microsoft.

Le scene di gameplay che v'attendono a inizio articolo rappresentano un estratto della nostra prova di tre ore ad Assassin's Creed Valhalla condotta da Francesco Fossetti. L'anteprima concessa da Ubisoft a margine dell'ultimo evento digitale ci ha permesso di disegnare i contorni del complesso quadro ludico, artistico, narrativo e contenutistico della prossima epopea della serie degli Assassini.

Pur essendo in continuità con Origins e Odyssey sotto il profilo della progressione ruolistica e del "feeling" restituito all'utente, Valhalla promette di distanziarsi dai suoi diretti predecessori e di evolverne l'esperienza in vari modi. Nel nostro video di 20 minuti si nota ad esempio il netto cambio operato nelle dinamiche legate al sistema di combattimento, con animazioni più fluide e battaglie più fisiche e viscerali. Non meno interessanti sono poi le modifiche attuate da Ubisoft nella gestione dell'equipaggiamento e dell'evoluzione delle abilità, con la riduzione dell'influenza dei livelli che promette di infondere realismo all'avventura da vivere nei panni di Eivor.

Nelle diverse interviste concesse dagli sviluppatori a conclusione dell'ultimo show digitale, è poi emersa la loro volontà di modificare il sistema di gestione delle missioni e delle quest secondarie di AC Valhalla. Come annunciato durante l'evento Ubisoft Forward, Assassin's Creed Valhalla sarà disponibile dal 17 novembre.