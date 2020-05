Assassin's Creed Valhalla: 4K e 60 FPS su Xbox Series X, arriva il chiarimento di Ubisoft

A seguito delle dichiarazioni pubblicate da Microsoft sul nuovo standard di Xbox Series X che punterà ai 60 fps, molti giocatori si sono interrogati sulle reali prestazioni che Assassin's Creed Valhalla potrà mostrare sulla console di Redmond.

La redazione portoghese di Eurogamer ha quindi deciso di interpellare direttamente Ubisoft, chiedendo esplicitamente quanti FPS potrà vantare Assassin's Creed Valhalla su Xbox Series X. Sul sito ufficiale di Microsoft infatti il gioco viene descritto come "Optimized for Xbox Series X" ed è accompagnato da feature come il 4K, l'HDR e lo Smart Delivery, senza alcuna menzione al framerate.

Un portavoce di Ubisoft ha quindi tentato di fare un po' di chiarezza: "Ubisoft è da sempre impegnata nell'esplorazione di nuove tecnologie, sfruttando le capacità delle nuove console per offrire l'esperienza più coinvolgente possibile, motivo per cui siamo entusiasti di collaborare con Microsoft per portare Assassin's Creed Valhalla su Xbox Series X. Attualmente possiamo garantire che Assassin's Creed Valhalla eseguirà almeno i 30 FPS. Assassin's Creed Valhalla beneficerà poi di tempi di caricamento più rapidi, consentendo ai giocatori di immergersi nella storia e nel mondo senza ostacoli. Infine, Assassin's Creed Valhalla beneficerà di una grafica migliorata resa possibile da Xbox Series X e non vediamo l'ora di vedere il meraviglioso mondo che stiamo creando con una straordinaria risoluzione 4K. Avremo molto altro da mostrare su Assassin's Creed Valhalla nel prossimo futuro, quindi rimanete sintonizzati per ulteriori informazioni".

Insomma, al momento Assassin's Creed Valhalla girà a 30 FPS con risoluzione 4K, tuttavia la nota lascia semiaperta la porta per eventuali framerate migliori. Come sempre vi terremmo aggiornati su tutte le evoluzioni.