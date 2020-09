Assassin's Creed Valhalla e AC Rogue: Eivor antenato di Shay? La teoria in video!

Mentre il team di Ubisoft conferma nuovi dettagli legati alle caratteristiche di Assassin's Creed Valhalla su PS5 e Xbox Series X, la community videoludica indaga sull'identità del protagonista del gioco.

Vichingo originario della Norvegia, Eivor, che mantiene il suo nome inalterato in versione maschile e femminile, è stato di recente al centro di un intrigante riflessione. Un utente particolarmente attento ha infatti tracciato un parallelo tra l'avventuriero dell'Europa del Nord e un altro protagonista della saga degli Assassini Ubisoft. Nello specifico, stiamo parlando di Patrick Shay Cormac, al centro delle vicende narrate in Assassin's Creed: Rogue.



Un interessante dettaglio e le parole di uno degli sviluppatori di Assassin's Creed: Valhalla hanno infatti portato parte della community ad ipotizzare un legame di sangue tra i due personaggi. Eivor, in particolare, potrebbe non essere altro che un antenato di Shay! Per illustrare i dettagli della teoria, la Redazione di Everyeye ha confezionato un breve video dedicato, che trovate in apertura a questa news e sul Canale YouTube di Everyeye: buona visione!

Dopo un inaspettato anticipo della data di lancio di Assassin's Creed: Valhalla, l'avventura norrena targata Ubisoft è ora attesa sul mercato a partire dal prossimo 10 novembre, data di esordio di Xbox Series X e Xbox Series S.