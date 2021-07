Assassin's Creed Valhalla: quanti obiettivi verranno aggiunti con L'Assedio di Parigi?

Assassin's Creed Valhalla: L'Assedio di Parigi si sta avvicinando alla sua uscita, fissata per il 12 agosto 2021. La nuova espansione del più recente capitolo della longeva serie Ubisoft sarà accompagnato, come di consueto in queste occasioni, da una nuova serie di Trofei/Obiettivi sbloccabili nel corso del gioco.

In tutto il nuovo DLC includerà un totale di 9 nuovi obiettivi che, giocando su console Xbox, hanno un valore complessivo di 260 punti. Ovviamente chi non vuole scoprire nulla in anticipo può evitare di consultare la lista ed i requisiti per completare queste sfide inedite, ma se invece siete curiosi di scoprire subito tutti i procedimenti per sbloccare ciascun Trofeo/Obiettivo potete consultare su True Achievements la lista completa alla voce "The Siege of Paris", nome originale dell'espansione. Una cosa è certa: la nuova avventura di Eivor a Parigi promette un elevato tasso di azione e spettacolarità, lasciando ampio spazio anche all'esplorazione come da tradizione in ogni Assassin's Creed.

In precedenza Ubisoft inoltre fornito la sua risposta in merito al livello consigliato per giocare l'Assedio di Parigi di Assassin's Creed Valhalla, confermando che, esattamente come già visto per L'Ira dei Druidi, anche questa espansione sarà accessibile dopo aver completato uno degli archi narrativi ambientato in Inghilterra del gioco principale. In attesa di scoprire come si rivelerà il nuovo DLC, vi rimandiamo alla recensione di Assassin's Creed Valhalla L'Ira dei Druidi.