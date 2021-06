Assassin's Creed Valhalla acquistabile al prezzo migliore dal lancio

Assassin's Creed Valhalla, l'acclamato sequel di Assassin's Creed Odyssey, è in offerta su Amazon per PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One e Xbox Series X al miglior prezzo di sempre dal lancio, avvenuto lo scorso mese di novembre.

Il gioco è acquistabile in versione Standard Edition a soli 29.99 euro (invece di un prezzo di listino di 69,99 euro), se non avete ancora provato l'ultimo capitolo di Assassin's Creed, potrebbe essere l'occasione giusta per recuperarlo, considerando che si tratta comunque di un titolo di recentissima uscita.

Di seguito i link alle offerte:

Il titolo ha recentemente ricevuto la sua prima espansione, L'Ira dei Druidi, che aggiunge circa 20 ore alla già ricca durata del gioco ed un corposo aggiornamento, che ha notevolemente migliorato l'esperienza di gioco, aggiunto diverse opzioni e corretto numerosi errori di progressione relativi alle quest e delle attività principali e secondarie.



Vi ricordiamo che sono ancora attive su Amazon le promozioni Days of Play di Sony, ci sono anche tanti giochi in offerta a 9,99 euro. Se vi siete persi l'articolo che abbiamo pubblicato qualche giorno con la lista di tutti i giochi in offerta su Amazon, vi rimandiamo al link per acquistare i giochi PS4 e PS5 in sconto.