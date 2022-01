Assassin's Creed Valhalla si aggiorna: più Festival di Yule per tutti i vichinghi

Come promesso dal team di Ubisoft, il Title Update 1.4.1.2 di Assassin's Creed: Valhalla è finalmente disponibile per il download da parte dei videogiocatori.

Molto atteso, questo aggiornamento risolve uno sgradito inconveniente tecnico, che nel corso degli ultimi giorni aveva impedito a numerosi avventurieri vichinghi di prendere parte alle celebrazioni del Festival di Yule all'interno di Assassin's Creed: Valhalla. Nonostante l'attivazione dell'evento, infatti, alcuni giocatori si erano comunque visti tagliati fuori dai festeggiamenti, senza la possibilità di avere accesso al contenuto stagionale.



Ma ora arrivano buone notizie per tutti gli Eivor interessati dallo spiacevole bug invernale. Disponibile da oggi, giovedì 6 gennaio 2022, il Title Update 1.4.1.2 di Assassin's Creed: Valhalla risolve definitivamente l'inconveniente, ripristinando il corretto funzionamento dell'evento in-game. Ma non solo. Per farsi perdonare, Ubisoft ha confermato la decisione di estendere il Festival di Yule in Assassin's Creed: Valhalla. Al contrario di quanto originariamente comunicato ai giocatori, dunque, l'evento in-game si protrarrà sino al prossimo giovedì 27 gennaio 2022.



L'intera community potrà dunque approfittare di tre ulteriori settimane di festività all'interno dell'Action RPG open world. Stando ai piani originali, invece, il Festival di Yule si sarebbe dovuto concludere proprio quest'oggi, con il 6 gennaio pronto a segnare la fine dei festeggiamenti invernali anche in Assassin's Creed: Valhalla.