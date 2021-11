Assassin's Creed Valhalla si aggiorna: ecco le ricche novità dell'Update 1.4.0

Dopo aver stilato la roadmap dei futuri update di Assassin's Creed Valhalla, Ubisoft entra nei dettagli e delinea i contenuti principali dell'Update 1.4.0, un importante aggiornamento che introdurrà diverse novità nella dimensione ruolistica del kolossal a mondo aperto con protagonista il vichingo Eivor.

Tra le sorprese più interessanti dell'Update 1.4.0 di AC Valhalla troviamo le Tombe dei Caduti, quattro esperienze singleplayer in cui immergersi per completare tutta una serie di attività incentrate sui puzzle, a patto ovviamente di riuscire a individuarne l'esatta ubicazione all'interno della mappa dell'Inghilterra dopo aver ottenuto l'accesso all'insediamento principale. Il superamento delle sfide offerte dalle Tombe dei Caduti sblocca l'accesso a due nuovi Trofei o Obiettivi.

L'altra grande novità dell'aggiornamento è rappresentata dalla Festa di Oskoreia, una fase ingame che si protrarrà dall'11 novembre al 2 dicembre per offrire ad Eivor l'opportunità di intraprendere tante nuove missioni e attività, ivi compreso un torneo contro gli spiriti per ottenere delle ricompense spaventose. Per accedervi, i giocatori dovranno completare uno dei primi archi narrativi legati all'arrivo di Eivor in Inghilterra e guidare un insediamento di livello 2. Non mancheranno poi delle innovazioni nel gameplay, su tutte l'aggiunta di nuove abilità come la Parata Perfetta o il miglioramento dell'effetto di stordimento finale con le frecce scoccate dal proprio arco.

Quanto al peso dell'Update 1.4.0, ecco il quantitativo esatto di dati da scaricare per aggiornare il kolossal GDR di Ubisoft all'ultima versione:

Xbox Series X|S: 25 GB

Xbox One: 20 GB

PlayStation 5: 6.75 GB

PlayStation 4: 4.55 GB

PC: 20.31 GB

A prescindere dalla vostra piattaforma d'elezione, l'Update 1.4.0 di Assassin's Creed Valhalla sarà disponibile ufficialmente dalla giornata di domani, martedì 9 novembre, con download che dovrebbe partire su PC e console dalle ore 13:00 italiane. In attesa di scoprire quali altre sorprese ha in serbo Ubisoft, vi ricordiamo che sulle pagine di Everyeye.it trovate la nostra recensione del Discovery Tour di Assassin's Creed Valhalla.