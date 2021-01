Assassin's Creed Valhalla: l'aggiornamento 1.1.1 arriva oggi, cosa cambia?

Arriva oggi il nuovo aggiornamento di Assassin's Creed Valhalla: il gioco Ubisoft si aggiornerà alla versione 1.1.1 su PC, PS4, Xbox One, Xbox Series X/S, PlayStation 5, Google Stadia e Amazon Luna (non disponibile in Italia).

L'aggiornamento peserà 7.5 GB su Xbox Series X/S, 6.6 GB su Xbox One, 2 GB su PlayStation 5, 3 GB su PlayStation 4 e 6.45 GB su PC e sarà disponibile per il download dalle 13:00, ma quali novità possiamo attenderci? Ubisoft fa sapere di aver migliorato la stabilità generale e il bilanciamento, oltre ad aver risolto vari bug e problemi tecnici, in particolar modo sulle console old-gen. Per la lista completa delle migliorie vi rimandiamo al changelog della patch 1.1.1 di Assassin's Creed Valhalla, non mancano in ogni caso novità anche per PS5 e Xbox Series X/S in particolar modo legate ai controlli, senza dimenticare piccole ottimizzazioni all'interfaccia grafica e la risoluzione di bug che potevano impedire di portare a termine alcune quest secondarie.

Per saperne di più sul gioco Ubisoft vi rimandiamo alla recensione di Assassin's Creed Valhalla, il publisher francese continuerà a supportare il gioco almeno per tutto il 2021 con nuovi DLC, espansioni e contenuti aggiuntivi, con l'obiettivo di fornire sempre nuovi spunti all'attivissima community.