Assassin's Creed Valhalla: trovato un modo per aggirare il bug delle quest Vendetta

Dopo aver proposto un modo per aggirare i bug di due diverse quest in Assassin's Creed Valhalla, Ubisoft ha aggiornato il proprio sito ufficiale non solo per comunicare ai giocatori quali sono i problemi noti che verranno risolti con il prossimo aggiornamento, ma anche per spiegare come fare per completare le quest di Vendetta.

Grazie agli utenti della community è infatti stato trovato un modo per completare la missione in questione anche nel caso in cui si verifichi il bug. Per farlo, occorre seguire i seguenti passaggi:

Utilizzate il viaggio rapido per raggiungere la Torre in Rovina nell'Anglia dell'Est Cavalcate fino alla Fattoria Scotthoh Eliminate tutti i nemici nell'area Sedetevi sul tetto e restate fermi per 5-15 minuti, aspettando che Eivor faccia un commento (questo varia di volta in volta) Utilizzate la Vista di Odino dopo il commento del protagonista per far apparire a schermo un oggetto blu, ovvero il vostro obiettivo Interagite con il cadavere e confermate l'eliminazione

Ovviamente si tratta di una soluzione temporanea in attesa che il team di sviluppo pubblichi una patch in grado di risolvere in via definitiva questo ed altri bug. Tra i problemi ai quali Ubisoft sta cercando di mettere una pezza non troviamo solo i bug delle quest, della Photo Mode e della pesca, ma anche quello relativo allo Switcher di PlayStation 5 e al Quick Resume di Xbox Series X|S, che impedisce il corretto funzionamento del gioco dopo lunghi periodi di pausa e rischia di far perdere i progressi ai giocatori.

Sapevate che la colonna sonora completa di brani inediti di Assassin's Creed Valhalla arriverà presto su Spotify? Non dimenticate inoltre di dare uno sguardo alla guida con il cheat di Asassin's Creed Valhalla che sblocca un potente arco Isu.