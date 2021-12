Assassin's Creed Valhalla L'Alba del Ragnarok: aperti i preordini, prezzo e bonus

Come anticipato dai leak dei giorni scorsi, Ubisoft ha mantenuto la sua promessa e ha annunciato una nuova, grande espansione per Assassin's Creed Valhalla, intitolata l'Alba del Ragnarok. Scopriamo assieme dove preordinarla, i prezzi e i bonus per la prenotazione.

Descritta come l'espansione più ambiziosa dell'intera serie, L'Alba del Ragnarok calerà Eivor nei panni di Odino, il dio norreno della guerra e della saggezza. In quanto divinità, potrà scatenare una serie di nuovi poteri divini che gli permetteranno di assumere la forma di un corvo per mettere a segno assassinii silenziosi, trasformare la propria pelle in magma per proteggersi e sferrare attacchi devastanti infondendo il ghiaccio della propria arma.

Contestualmente all'annuncio e alla pubblicazione del trailer de L'Alba del Ragnarok, Ubisoft dato il via ai preordini dell'espansione, il cui prezzo è stato fissato a 39,99 euro su tutte le piattaforme su cui è disponibile il gioco base:

I possessori di Assassin's Creed Valhalla che procederanno al preordine dell'espansione, otterranno come segno di riconoscenza l'accesso immediato al Pacchetto del Crepuscolo, che include la livrea per corvo Messo di Dellingr, la livrea per cavalcatura lince Havardr, l'attrezzatura compresa nel Set del crepuscolo e l'ascia danese Algurnir. Trovate un'anteprima dei contenuti del pacchetto nell'immagine di anteprima di questa notizia. Se volete saperne di più sull'espansione L'Alba del Ragnarok, leggete il nostro speciale sul futuro di Assassin's Creed Valhalla.