Ubisoft ha ufficialmente annunciato l'espansione L'Alba del Ragnarok di Assassin's Creed Valhalla, confermando i rumor precedenti. L'avventura di Eivor si prepara così a ricevere un DLC di enorme portata che espanderà notevolmente tutta la storia ed i contenuti del più recente capitolo della serie.

Trattandosi appunto di un DLC viene da chiedersi se Assassin's Creed Valhalla L'Alba del Ragnarok sarà incluso nel Season Pass oppure no. Ebbene, la compagnia francese ha già confermato che no, la nuova espansione non sarà inclusa nel Season Pass ma dovrà invece essere acquistata a parte. La decisione di Ubisoft tuttavia non sorprende più di tanto: il Season Pass del gioco prevedeva infatti l'inclusione di due espansioni (L'Ira dei Druidi e L'Assedio di Parigi) già disponibili e non è mai stato confermato che avrebbe previsto anche i contenuti aggiuntivi relativi all'Anno 2 dell'ultimo Assassin's Creed.

Ad ogni modo, L'Alba del Ragnarok si prospetta un'espansione davvero massiccia, con addirittura una propria campagna della durata attorno le 35 ore, come riportato anche nella nostra anteprima di Assassin's Creed Valhalla L'Alba del Ragnarok: per portata, quindi, il DLC potrebbe quasi essere considerato alla stregua di un gioco a parte. Il tutto senza dimenticare anche l'arrivo delle Crossover Stories, eventi che porteranno all'incontro tra Eivor e Kassandra, la protagonista di Assassin's Creed Odyssey.

Ricordiamo, infine, che Assassin's Creed Valhalla L'Alba del Ragnarok sarà disponibile a partire dal 10 marzo 2022 al prezzo di 39,99 euro.