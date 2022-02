Assassin's Creed Valhalla L'Alba del Ragnarok: la nostra intervista al director

C'è molta curiosità attorno a L'Alba del Ragnarok, il DLC estremamente corposo di Assassin's Creed Valhalla che farà il suo esordio su PC e console PlayStation e Xbox il prossimo 10 marzo 2022. L'espansione promette di intrattenere con una storia coinvolgente e tantissima azione come di consueto.

In vista della sua uscita, la redazione di Everyeye ha avuto modo di scambiare quattro chiacchiere con Georgi Popov, director del gioco, parlando di storia e gameplay di Assassin's Creed Valhalla L'Alba del Ragnarok. Popov ha spiegato che la genesi dell'espansione va ricercata nella volontà del team di sviluppo di voler ancora raccontare diverse storie legate alla mitologia norrena su cui l'avventura di Eivor poggia le sue basi, con lo scopo di andare ancora oltre a quanto narrato nel gioco base e nei DLC L'Ira dei Druidi e L'Assedio di Parigi.

Il director conferma inoltre l'elevata longevità del nuovo DLC, che si aggira attorno alle 35 ore, specificando che la larga maggioranza di questo tempo sarà occupato dalla main quest, pur essendoci comunque ampio spazio anche per l'esplorazione tipica della serie. In termini di gameplay, i giocatori avranno accesso a poteri del tutto inediti pensati appositamente per quest'avventura e che l'approccio ai combattimenti avrà anche alcuni risvolti strategici in modo da renderlo ancora più elaborato rispetto a quanto visto nel gioco base. Sarà quindi fondamentale sfruttare con attenzione le abilità e l'ambiente circostante a nostro vantaggio, considerata la presenza di nemici più potenti da affrontare rispetto al gioco base.

Stando a un leak di PlayStation Game Size, Assassin's Creed Valhalla L'Alba del Ragnarok peserà 15GB su PS5, ed è assai probabile lo stesso peso anche per il download su altre piattaforme.