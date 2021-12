Assassin's Creed Valhalla L'Alba del Ragnarok: leak per l'espansione, data e immagini

Ubisoft continua ad avere dei problemi a mantenere i segreti: con due giorni d'anticipo rispetto all'evento di reveal ufficiale, fissato per lunedì 13 dicembre, in rete sono trapelati un mucchio di dettagli e immagini in merito alla prossima grande espansione di Assassin's Creed Valhalla.

Stando alle informazioni che si è fatto sfuggire un negozio online cinese, la prossima espansione narrativa di Assassin's Creed Valhalla si chiamerà Dawn of Ragnarok (L'Alba del Ragnarok) e uscirà il 10 marzo 2022, un dettaglio che sembra dare manforte alle informazioni spifferate qualche giorno fa dall'insider Tom Handerson, che ha parlato di un DLC in stile God of War da 40 ore.

La sinossi, tradotta alla bell'e meglio dal cinese, parla dell'espansione più ambiziosa nella storia della serie, che vedrà Eivor coinvolto in una grande guerra tra i Regni che minaccia l'intera esistenza. Il vichingo dovrà salvare la sua pelle e quella dei suoi cari prima che tutto venga inghiottito dalla collera degli dei. Il vero piatto forte del leak è tuttavia rappresentato dalle immagini, visionabili a questo indirizzo, che offrono un assaggio delle nuove ambientazioni e del tono dell'espansione. Sappiate che potrebbero essere rimosse da un momento all'altro, dal momento che sono state condivise senza l'approvazione di Ubisoft.

Contestualmente, l'account Twitter PlayStation Game Size ha fatto trapelare dei dettagli (già spariti dal social network per volere della casa francese) su quello che sembra essere un altro contenuto scaricabile, chiamato Assassin's Creed Valhalla - Twilight Pack, il quale include due set armatura dall'aspetto soprannaturale per i due protagonisti e un lupo infuocato come companion. Questo pacchetto sembra essere separato dall'espansione di cui sopra, ma non abbiamo dettagli ufficiali in merito. Vi diamo appuntamento alle ore 18:00 di lunedì 13 dicembre per l'evento di reveal di Assassin's Creed Valhalla.