Assassin's Creed Valhalla L'Alba del Ragnarok: Odino è una furia nel Trailer di Lancio

L'enorme espansione L'Alba del Ragnarok di AC Valhalla è disponibile su tutte le piattaforme e Ubisoft, come da tradizione, riassume le attività da svolgere, i temi trattati e i protagonisti del DLC con un Trailer di Lancio ricco di indicazioni sul tenore contenutistico dell'opera.

Il nuovo, corposo DLC di Assassin's Creed Valhalla si sgancia dagli eventi narrati nella campagna principale per raccontare la storia di Odino e del suo viaggio intrapreso per punire i rapitori dell'amato figlio Baldr.

L'odissea norrena da vivere nei panni del Padre di Tutti offre ai fan del genere l'opportunità di variare sul tema ludico dei più recenti Assassin's Creed per sposare un approccio più action e 'vendicativo' ai combattimenti. In quest'ottica rientrano i numerosi poteri da sbloccare proseguendo nella missione affidata a Odino.

La sfida accettata dal Supremo offre ai suoi emuli anche l'occasione di mettersi alla prova in arene appositamente progettate per far vedere alle Valchirie di che pasta è fatto Odino: sempre attraverso la progressione libera delle missioni principali e delle attività secondarie, i giocatori possono acquisire nuove armi, attrezzature ed equipaggiamenti vari. Trattandosi di un contenuto endgame, L'Alba del Ragnarok è progettato per essere fruito da chi, giocando ad AC Valhalla, ha raggiunto il livello 340. Chi non ha ancora ottenuto questo traguardo può comunque potenziare statistiche, attrezzature e abilità del proprio personaggio per portarle al livello minimo del DLC.

L'Alba del Ragnarok è disponibile come acquisto a se stante al prezzo di 39,99 € per tutti i possessori del gioco principale, o come parte della Ragnarok Edition o della Digital Complete Edition. Chi acquisterà l'Alba del Ragnarok entro il 9 aprile 2022 potrà sbloccare il Pacchetto del Crepuscolo, un bundle che comprende la librea del corvo Messo di Dellingr, la skin per la cavalcatura Havardr, il Set Attrezzatura del Crepuscolo e l'Ascia Algurnir.

Prima di lasciarvi al video di lancio, vi ricordiamo che sulle nostre pagine potete leggere lo speciale su AC Valhalla L'Alba del Ragnarok prima della recensione.