Assassin's Creed Valhalla L'Alba del Ragnarok: tutti i nuovi poteri di Odino in video

Quando manca un solo giorno all'atteso lancio de L'Alba del Ragnarok, nuova massiva espansione di Assassin's Creed Valhalla, Ubisoft ha pubblicato un nuovo video di gameplay che illustra e mostra in azione tutti i nuovi poteri in possesso di Odino.

In questa nuova avventura, potrete impersonare nientepopodimeno che Odino, anche conosciuto come Havi. Con il Ragnarok sempre più vicino, l'Allfather dovrà salvare sui figlio Baldr dalle grinfie di Surtr, sovrano di Muspelheim che brama di annientare gli Aesir. Nei panni del padre degli dei, avrete a disposizione una lunga lista di devastanti, nuovi poteri.

Il filmato pubblicato da Ubisoft comincia descrivendo la maschera Hugr-Rip, un artefatto realizzato dai Nani che Odino riceve in dono all'inizio del suo viaggio a Svartalfheim. Essa permette di equipaggiare due poteri alla volta, i quali per essere utilizzati necessitano di Hugr, una risorsa estraibile da tutti gli esseri viventi, inclusi i nemici Muspel e Jotnar. I poteri a disposizione di Odino sono cinque in totale: Muspelheim, Jotunheim, Corvo, Inverno e Rinascita. Potete osservarli tutti quanti in azione nel filmato in apertura di notizia. Dopodiché, date anche un'occhiata alla nostra freschissima anteprima di Assassin's Creed Valhalla: L'Alba del Ragnarok.