Assassin's Creed Valhalla L'Alba del Ragnarok: ora in preordine su Amazon

Amazon apre i preordini dell'edizione fisica di Assassin's Creed Ragnarok Edition, in uno speciale bundle contenente il gioco completo Assassin's Creed Valhalla ed il nuovo DLC in arrivo il 10 marzo L'Alba del Ragnarok, al prezzo di 70,99 euro per PS4, PS5, Xbox One e Series X, o in versione stand-alone a 40 euro per tutte le console.

L'Alba del Ragnarok è la maxi espansione di Ubisoft che ci regalerà decine di ore aggiuntive su Assassin's Creed Valhalla, Eivor affronterà il proprio destino nei panni di Odino, il dio norreno della guerra e della saggezza, scatenando i suoi nuovi poteri divini in una disperata missione che lo porterà ad attraversare un universo mozzafiato per salvare suo figlio mentre un fato oscuro minaccia gli dèi.

Su Amazon è disponibile il preordine di Assassin's Creed Ragnarok Edition, una speciale edizione che contiene il gioco Assassin's Creed Valhalla e l'espansione L'Alba del Ragnarok, al prezzo di 70,99 euro per le console, di seguito i link ai preordini:

Per chi fosse interessato solamente all'espansione, è inoltre preordinabile anche la versione scatolata di L'Alba del Ragnarok, contenente il codice per scaricare il DLC dallo store, al prezzo di 40 euro per tutte le console, preordinabile a questi link: PS4, PS5, Xbox One o Series X|S.