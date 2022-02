Assassin's Creed Valhalla L'Alba del Ragnarok: Svartalfheim e tanto altro nuovo Deep Dive

Avete già visto la nostra Video Anteprima de L'Alba del Ragnarok, la nuova grande espansione di Assassin's Creed Valhalla? Benissimo, perché adesso abbiamo per voi un altro video di approfondimento, stavolta preparato appositamente da Ubisoft.

Nel filmato Deep Dive di Assassin's Creed Valhalla: L'Alba del Ragnarok, la casa francese ci prende per mano e ci accompagna in un breve viaggio di circa sei minuti alla scoperta delle principali novità che l'espansione metterà a disposizione, sia per quanto concerne la narrazione, sia nell'ambito del gameplay. "Un mondo mitologico sull'orlo del cataclisma. Un figlio catturato da un formidabile nemico. Un Dio che cerca di salvare la vita di suo figlio. E una leggenda vichinga che deve affrontare tutte queste visioni".

Il narratore ribadisce che L'Alba del Ragnarok è l'espansione più ambiziosa della serie Assassin's Creed. Calando i giocatori nei panni della reincarnazione di Odino, offrirà loro una meccanica totalmente nuova, ossia la possibilità di riportare in vita i nemici caduti in battaglia e trasformarli in alleati. Presenti all'appello anche la nuova modalità "Arena delle Valchirie", una sorta di torneo sulla falsariga delle competizioni di Origins e Odyssey, e un mondo del tutto nuovo, Svartalfheim, indubbiamente più grande di Asgard e Jotunheim.

Trovate questi e molti altri dettagli nel video di approfondimento in apertura di notizia. L'Alba del Ragnarok, ricordiamo, verrà lanciata il 10 marzo ed è già disponibile al preordine.