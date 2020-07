Assassin's Creed Valhalla: AMD annuncia un bundle con i nuovi processori Ryzen 3000

Mentre Ubisoft scalda i motori per l'evento dedicato alla lineup della prossima stagione, AMD ha annunciato un'interessante promozione che vede come protagonisti i nuovi processori Ryzen 3000 e Assassin's Creed Valhalla.

Il colosso di Sunnyvale ha infatti annunciato un nuovo bundle chiamato AMD "Equipped to Win" che coinvolge le CPU Ryzen 3000. A partire da oggi e fino al 3 ottobre, acquistando un processore AMD della serie Ryzen 7 e Ryzen 9 (compresi i nuovi modelli Ryzen 7 3800XT e Ryzen 9 3900XT) presso i rivenditori che partecipano all'iniziativa (per l'Italia Next ed Eprice) i giocatori riceveranno il codice per una copia di Assassin's Creed Valhalla riscattabile sul sito AMD fino al 7 novembre.

Durante lo show Ubisoft Forward in programma il 12 luglio, Ubisoft dovrebbe svelare nuovi dettagli proprio sul nuovo Assassin's Creed Valhalla. Al termine della kermesse inoltre potremo finalmente raccontarvi le nostre impressioni sull'atteso gioco che il nostro Francesco Fossetti ha potuto provare per circa tre ore.

Prima di lasciarvi vi ricordiamo che Assassin's Creed Valhalla è previsto per l'autunno 2020 su PC, PlayStation 4, Xbox One, Google Stadia e sulle console next-gen PlayStation 5 e Xbox Series X.