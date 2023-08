Assassin's Creed Valhalla: quanti anni ha Eivor?

Nonostante rientri nel grande disegno di una saga che abbraccia millenni e millenni di storia, Assassin's Creed Valhalla è anche e soprattutto la storia di Eivor, un vichingo (o una vichinga, la scelta sta al giocatore) che con le sue azioni ha plasmato le sorti del proprio popolo nella fiction di Ubisoft.

Se escludiamo le sezioni di gioco nel presente che vedono come protagonista Layla Hassan, la storia ambientata nel passato di Assassin's Creed Valhalla si svolge nell'arco di diversi decenni. In altre parole, il giocatore ha l'opportunità di veder crescere Eivor mentre attraversa varie fasi della sua vita.

Eivor nasce nell'847 d.C., dunque ha solo otto o al massimo nove anni quando, nell'856 d.C.m assiste alla distruzione del suo villaggio e all'assassinio dei suoi genitori per mano di Kyotve e i suoi uomini. Dopo un salto temporale, la storia riprende nell'872 d.C., anno in cui Eivor e il suo popolo approdano in Inghilterra: in questa fase il protagonista ha 24 o 25 anni. Dal momento che il restante arco narrativo di Assassin's Creed Valhalla si dipana del corso di un solo anno, al momento dei titoli di coda Eivor può aver al massimo 26 anni.

Le varie espansioni del gioco hanno ulteriormente arricchito il disegno narrativo del gioco, spingendosi ancora più in là nel tempo. L'Ira dei Druidi comincia nell'879 d.C, quando Eivor ha 31 o 32 anni mentre l'Assedio di Parigi si svolge nell'885 d.C., quando di anni ne ha invece 37 o 38.

