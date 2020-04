Assassin's Creed Valhalla annunciato, ecco la data del primo trailer

La lunga diretta iniziata oggi pomeriggio alle 14:00 sui canali social di Ubisoft ha effettivamente portato, dopo otto ore, al reveal del nuovo episodio della serie, intitolato Assassin’s Creed Valhalla, ecco tutto quello che sappiamo fino a questo momento.

A differenza di quanto rumoreggiato il gioco non si chiamerà Assassin’s Creed Kingdom o Ragnarok, bensì Assassin's Creed Valhalla (come confermato dal logo apparso alla fine della diretta), sarà questo dunque il titolo ufficiale del prossimo capitolo della saga degli Assassini. La live di Bosslogic ha confermato l’ambientazione in epoca vichinga con setting norreno stile God of War (come già preannunciato da alcuni insider nei mesi scorsi) e mostrato l'aspetto del protagonista (di cui non conosciamo ancora il nome) al momento però non sono emersi ulteriori dettagli sulla trama e sulle meccaniche di gameplay della produzione.

La data di uscita e le piattaforme di destinazione non sono state ancora svelate, vedremo il nuovo episodio della serie quest'anno oppure uscirà nel 2021? Per saperne di più su Assassin’s Creed Valhalla tuttavia non dovremo attendere molto: Ubisoft ha promesso la pubblicazione di un reveal trailer in CGI per giovedì 30 aprile alle 17:00 ora italiana e per l’occasione commenteremo il video in diretta sul canale Twitch di Everyeye.it, vietato mancare!