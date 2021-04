Assassin's Creed Valhalla approda in Irlanda: tutti i dettagli sul DLC L'ira dei Druidi

Mancano ormai poche settimane all'esordio del primo DLC narrativo destinato ad ampliare l'universo dell'ultimo capitolo della saga degli Assassini. Il supporto post lancio ad Assassin's Creed: Valhalla si appresta a condurci tra le verdi colline d'Irlanda.

Il DLC L'ira dei Druidi sarà disponibile a partire dal prossimo 29 aprile su tutte le piattaforme. Per ingannare l'attesa, Hugo Sahuquet, Associate Narrative Director presso Ubisoft Bordeaux, ha deciso di offrire alcune anticipazioni alla redazione di The Gamer. "Ci troviamo circa 80 anni dopo il primo raid vichingo in Irlanda e 40 anni dopo il loro primo insediamento a Dublino", ha affermato l'autore videoludico. Ricordando la rapidità con cui la cultura norrena e quella irlandese riuscirono a trovare un punto d'incontro, Sahuquet spiega che l'espansione si colloca in un periodo in cui una prima generazione Norreno-Gaelica sta iniziando a crescere. In questo contesto, Dublino si trasformava rapidamente in una vero e proprio centro cosmopolita.



Per ricostruire nel dettaglio usi e costumi dell'epoca, Ubisoft Bordeaux si è affidata a due storici: il Professor Clare Downham, dell'Università di Liverpool, e il Professor Sean Duffy, del prestigioso Trinity College di Dublino. In particolare, il team di sviluppo ha voluto concentrarsi sul periodo conclusivo dell'espansione vichinga nell'Isola di Smeraldo, ai tempi in cui l'High King Aed Findliath aveva ormai arrestato l'avanzata norrena. In seguito alla vittoria, tuttavia, quest'ultimo nominò Barid mac Imair re di Dublino, ponendo così un norreno alla guida della città. Proprio il sovrano, svela Sahuquet, sarà uno dei personaggi principali del DLC.



Dopo il viaggio proposto da Ubisoft tra le atmosfere vichinghe di Assassin's Creed: Valhalla a cavallo tra Norvegia e Inghilterra, è dunque quasi l'ora per Eivor di salpare verso la verde Irlanda.