Assassin's Creed Valhalla: aprono i preordini per il romanzo e la colonna sonora

A conclusione dell'evento Ubisoft Forward che ha mostrato il primo gameplay di Assassin's Creed Valhalla, l'azienda francese ha ufficializzato l'apertura dei preordini per il romanzo e la colonna sonora del kolossal action ruolistico. Ma non solo.

A partire dal 17 luglio, infatti, un album di sette brani presi dalla colonna sonora composta da Jesper Kyd e Sarah Schachner, con la partecipazione di Einar Selvik, sarà disponibile su Spotify e potrà essere acquistato su iTunes.

Quanto al romanzo di Assassin's Creed Valhalla, Ubisoft conferma che a fine luglio avremo modo di ammirare la copertina del libro sulla pagina Instagram dell'artista coreano Jung Gi Kim. Il romanzo AC Valhalla Gerimund's Saga, scritto da Matthew J. Kirby, narrerà una storia originale ambientata nel medesimo mondo di gioco con protagonista il vichingo Eivor. Grazie al libro, gli appassionati di Assassin's Creed faranno la conoscenza di Geirmund Hellskin, un uomo determinato a dimostrare il proprio valore di vichingo, oltreché di un guerriero che entrerà nei ranghi dell'esercito di Re Guthrum per partecipare all'invasione dell’Anglia.

Oltreché per il romanzo e la colonna sonora, ci sarà spazio anche per i volumi Art of Assassin's Creed Valhalla e della sua Deluxe Edition, una raccolta con illustrazioni e commenti degli sviluppatori e dei designer che contribuiranno a fare luce sul processo di sviluppo portato avanti per dare forma agli scenari, ai personaggi e agli equipaggiamenti vichinghi dell'opera. Qualora ve lo foste perso, vi ricordiamo che sulle pagine di Everyeye.it trovate il nostro resoconto sulla prova di tre ore ad Assassin's Creed Valhalla.