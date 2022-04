Assassin's Creed Valhalla si arricchisce: disponibili le nuove Sfide di Maestria

Dal 19 aprile 2022 è disponibile il Title Update 1.5.1 di Assassin's Creed Valhalla, la nuova patch che introduce in maniera del tutto gratuita i contenuti inediti legati al Pacchetto Sfide di Maestria 2, volti ad arricchire ulteriormente l'esperienza offerta dal titolo Ubisoft.

Come descritto dalla compagnia francese su Twitter ed illustrato anche in un trailer di presentazione dettagliato, il nuovo aggiornamento legato alle Sfide di Maestria introduce una nuova storia secondaria e diverse attività inedite da affrontare, tra cui anche un'epica boss fight, con la possibilità di ottenere varie ricompense per tutti gli incarichi portati a termine. Introdotto anche un nuovo metodo di punteggio per ottenere le medaglie.

Le Sfide di Maestria 2 mettono alla prova il talento del giocatore tanto nel combattimento ravvicinato (sfida dell'Orso) quanto in quello da distanza tramite arco e frecce (sfida del Lupo), oltre a mettere in mostra le proprie abilità stealth (sfida del Corvo). In aggiunta, si assisterà all'epilogo della storyline introdotta con la prima parte delle Sfide di Maestria. Tra gli strumenti che è possibile ottenere completando ogni sfida troviamo nuove armi, decorazioni, tatuaggi e un nuovissimo set d'armatura.

Ricordiamo che ulteriori nuovi update per Assassin's Creed Valhalla sono previsti nelle prossime settimane, senza dimenticare il Festival di Ostara in corso fino al 12 maggio 2022.