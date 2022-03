Assassin's Creed Valhalla: arriva la patch 1.5.0.1, ecco quanto pesa

In vista dell'arrivo de L'Alba del Ragnarok, Ubisoft pubblica oggi una nuova patch per Assassin's Creed Valhalla, disponibile dalle 13:00 ora italiana. Ecco quanto pesa il nuovo aggiornamento 1.5.0.1 su PC e console.

La patch 1.5.0.1 di Assassin's Creed Valhalla non include nuovi contenuti ma si limita a risolvere alcuni bug per migliorare la stabilità generale e le performance proprio in vista dell'uscita della nuova espansione. L'update è disponibile oggi dalle 13:00 su Xbox One, Xbox Series X/S, PC, PS5 e PS4 mentre su Amazon Luna e Google Stadia arriverà tra l'8 e il 10 marzo.

La dimensione è piuttosto variabile e si passa dai 500 MB della versione per PlayStation 5 ai 7.54 GB richiesti su PC, ecco la tabella completa diffusa da Ubisoft:

PC: 7.54 GB

Xbox Series X|S: 2.90 GB

Xbox One: 2.30 GB

PS5: 0.50 GB

PS4: 2.62 GB

Assassin's Creed Valhalla è scontato del 60%, una buona occasione per acquistare il gioco in tempo per l'arrivo della nuova espansione. L'Alba del Ragnarok non è incluso nel Season Pass, il nuovo DLC dovrà essere acquistato separatamente anche da chi possiede il Pass Stagionale.

Assassin's Creed Valhalla ha riscosso un notevole successo e Ubisoft sta continuando a supportare il progetto, nel frattempo gli appassionati della serie aspettano di saperne di più su Assassin's Creed Infinity e sul misterioso Assassin's Creed Rift.