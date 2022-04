Assassin's Creed Valhalla, arriva la patch 1.5.1: fino a 12 GB di aggiornamento

Come anticipato dalla nuova Road Map di Assassin's Creed: Valhalla condivisa dagli sviluppatori di Ubisoft, l'avventura vichinga di Eivor è pronta ad accogliere nuovi aggiornamenti.

Con la giornata di domani - martedì 19 aprile 2022 - in particolare, sarà reso disponibile il Title Update 1.5.1 dell'open world norreno. La patch introdurrà all'interno di Assassin's Creed: Valhalla una serie di contenuti inediti, tra i quali trovano spazio anche le nuove Sfide di Maestria contenute nel Mastery Challenge Pack 2. In aggiunta, i guerrieri vichinghi potranno celebrare le proprie vittorie in occasione dei festeggiamenti previsti per il Festival di Ostara di Assassin's Creed: Valhalla. A rallegrare i videogiocatori ci penseranno inoltre diverse migliorie apportate al gameplay dell'Action RPG.

Come detto, il Title Update 1.5.1 di Assassin's Creed: Valhalla diverrà disponibile su tutte le piattaforme di pubblicazione del gioco nel corso della giornata di domani. A seconda dell'hardware, tuttavia, la patch avrà dimensioni differenti. Su questo fronte, Ubisoft non ha ancora offerto tutti i dettagli, ma il team francese ha anticipato che l'installazione del nuovo aggiornamento potrebbe risultare impegnativa. Come potete verificare nel Tweet disponibile in calce a questa news, le dimensioni del Title Update 1.5.1 saranno infatti comprese tra un minimo di 1 GB ed un massimo di ben 12 GB.