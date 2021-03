Assassin's Creed Valhalla, Title Update 2 in arrivo: tante novità e una valanga di bug fix

Ubisoft è lieta di annunciare che domani Assassin's Creed Valhalla riceverà il Title Update 2 su PlayStation 4, PS5, Xbox One, Xbox Series X|S, PC, Google Stadia e Amazon Luna, un grande aggiornamento che introdurrà un mucchio di novità e risolverà tantissimi bug che da mesi stavano rovinando l'esperienza di gioco degli utenti.

Il lancio del Title Update 2 di Assassin's Creed Valhalla è previsto per le ore 13:00 di domani 16 marzo. A seguire potete trovare la dimensione della patch per ogni piattaforma:

Xbox Series X|S: ~17.97 GB

Xbox One: ~12.81 GB

PlayStation 5: ~12.28 GB

PlayStation 4: ~12.6 GB

PC: ~15.85 GB

Innanzitutto, il Title Update 2 aggiungerà il supporto per un nuovo evento di gioco, il Festival di Ostara, che si svolgerà dal 18 marzo all'8 aprile. I giocatori possono aspettarsi una Ravensthorpe fiorita, attività secondarie uniche come la Caccia alle Uova e ricompense speciali. L'aggiornamento introdurrà anche una delle funzionalità più richieste dai videogiocatori, la Trasmogrificazione, ossia un meccanismo che consente di modificare l'aspetto estetico di armi ed equipaggiamenti conservando le statistiche e le abilità di altri oggetti della medesima categoria. Il processo potrà essere avviato presso il fabbro Gunnar al prezzo di 50 pezzi d'argento, mentre gli oggetti modificati si distingueranno nell'inventario grazie ad un stella.

Previste anche un'opzione per avvicinare la telecamera ad Eivor durante il normale gameplay (si allontana nuovamente in combattimento) e tre nuove abilità:

Fearless Leaper : l'attacco con salto ha un'area di effetto maggiore e può essere attivato da qualsiasi altezza;

: l'attacco con salto ha un'area di effetto maggiore e può essere attivato da qualsiasi altezza; Raven’s Loot : il corvo di Eivor raccoglie il bottino dai nemici eliminati con attacchi dalla distanza;

: il corvo di Eivor raccoglie il bottino dai nemici eliminati con attacchi dalla distanza; Loot Food: Eivor ha una maggiore possibilità di ottenere cibo dai nemici eliminati.

A tutte queste novità andranno ad aggiungersi anche dei miglioramenti generali all'esperienza di gioco (ci saranno più gatti in Inghilterra, verranno risolti i problemi con le ricompense di Ubisoft Connect e sarà migliorata la fisica dei movimenti sulle scale), la risoluzione di problemi grafici e sonori, tanti bilanciamenti al gameplay e la risoluzione di una moltitudine di bug che affliggevano le quest, le attività del mondo di gioco e le Razzie Fluviali. In particolare, saranno risolti i problemi alla progressione di quest come Absence of an Ealdorman, Clues and Riddles, The Demon Odor at the Tithe, A Brother's Keeper, Pilgrimage to St. Albanes, Sword of Saint George, Bleeding the Leech e tante, tantissimi altre. I bug risolti sono talmente tanti che elencarli tutti qui è impossibile, pertanto vi invitiamo a consultare il changelog completo.