Assassin's Creed Valhalla: arriverà una 'valanga di gameplay', ma al momento opportuno

Il reveal di Assassin's Creed Valhalla ha raggiunto cifre record, dimostrando un grande interesse da parte del pubblico per il setting vichingo preannunciato dal team di sviluppo.

La curiosità della community resta elevata, in particolar modo il desiderio di vedere il gioco in azione in corpose sessioni di gameplay. Proprio su questo punto si è recentemente espresso Ashraf Ismail, direttore creativo del titolo Ubisoft, in occasione di un'intervista concessa al Wahington Post. "Il mio focus è sviluppare il gioco e creare quest'esperienza e, in un certo senso, definirne la visione e le ambizioni. - ha dichiarato - Abbiamo dei team marketing, ed è loro compito promuovere i giochi. Le persone devono ricordare che abbiamo appena annunciato il gioco, solo un paio di settimane fa. Quindi c'è una lunga strada davanti a noi. Le persone non dovrebbero avere alcun dubbio sul fatto che mostreremo loro una valanga di gameplay".



Tuttavia, prosegue Ismail, è necessario comprendere che dal punto di vista dello sviluppatore è necessario dosare il processo di presentazione del gioco, dedicando prima la giusta attenzione alla sua creazione. "Ed è in questo che le energie mie e del team sono concentrate: nel costruire il gioco ed assicurarci di poter arrivare ad un punto in cui possiamo dire 'Hey, sapete che c'è? Vogliamo prendere una porzione di quel gioco e mostrarla alle persone' ".



Assassin's Creed Valhalla vedrà il ritorno di uno degli strumenti più iconici degli Assassini: ve ne abbiamo parlato in un video dedicato alle origini della Lama Celata.