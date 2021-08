Assassin's Creed Valhalla: in arrivo un DLC crossover tra due personaggi della serie?

Un importante crossover con un vecchio capitolo della serie potrebbe avvenire con i prossimi DLC di Assassin's Creed Valhalla. Ubisoft ha già confermato in precedenza che Assassin's Creed Valhalla riceverà altre espansioni nel 2022, sebbene per il momento non ci sia nessun dettaglio su quali saranno le prossime avventure di Eivor.

Tutte le attenzioni sono ora rivolte verso il DLC L'Assedio di Parigi per Assassin's Creed Valhalla in arrivo il 12 agosto 2021, ma già emergono le prime, grosse voci di corridoio sul futuro del gioco, che potrebbe ricevere persino nuove espansioni collegate ai precedenti episodi della serie. Sebbene per adesso non ci sia nessuna conferma ufficiale, se volete evitare qualunque potenziale spoiler sui prossimi DLC è bene non procedere oltre con la lettura, viceversa se la vostra curiosità è forte, ecco quanto emerso finora.

Stando alle informazioni raccolte in un video su Youtube dall'insider francese j0nathan, da sempre molto attivo e affidabile riguardo i rumors sulla serie di Assassin's Creed, Ubisoft avrebbe in programma il ritorno di Kassandra, protagonista femminile di Assassin's Creed Odyssey, attraverso una delle future espansioni di Valhalla. Stando a quanto emerso, il DLC crossover dovrebbe arrivare nel 2022 e sarebbero stati ritrovati dei riferimenti diretti all'eroina di Odyssey all'interno dei file di Valhalla, che lascerebbero intendere il futuro arrivo di un'espansione ambientata in Scozia con entrambi i protagonisti all'opera.

Ovviamente l'utilizzo del condizionale è d'obbligo in questo caso, almeno fino a quando Ubisoft non si esprimerà in maniera chiara nei prossimi mesi sull'esistenza di questa intrigante possibilità. Vi piacerebbe assistere a un incontro tra Eivor e Kassandra?