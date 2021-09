Assassin's Creed Valhalla: in arrivo il Festival di Oskoreia? Lo suggeriscono i dataminer

Con il lancio dell'Update 1.3.1 di Assassin's Creed Valhalla, i dataminer sono andati a caccia di indizi sui nuovi contenuti destinati ad approdare nel kolossal GDR di Ubisoft e scoperto, così facendo, degli indizi sulle prossime attività da svolgere nell'open world vichingo.

Prendendo spunto dalle operazioni di datamining compiute dagli "esploratori del codice nascosto" di AC Valhalla, il creatore di contenuti conosciuto come AndyReloads ha riassunto tutte le possibili sorprese che Ubisoft dovrebbe avere in serbo per gli emuli di Eivor di qui a breve.

Secondo quanto ricostruito dallo youtuber attingendo alle informazioni ricavate dalle ultime attività dei dataminer, i popoli norreni della dimensione a mondo aperto di Assassin's Creed Valhalla parteciperanno presto al Festival di Oskoreia. A voler dar retta alle informazioni presenti nelle porzioni di codice ottenute dai dataminer, il Wild Hunt Festival dovrebbe tenersi a metà ottobre e coinvolgere i giocatori in una serie di attività incentrate sul fornire doni a Odino e onorare lo spirito dei morti mentre il Dio Viandante attraversa il cielo in sella al suo cavallo, Sleipnir.

Il Festival di Oskoreia (o Festival della Caccia Selvaggia), dovrebbe fornire l'accesso a nuove missioni per sbloccare ricompense speciali tra armature, tatuaggi ed elementi di equipaggiamento. Gli indizi raccolti dai dataminer si ricollegano, seppure indirettamente, alle informazioni condivise a inizio settembre da Ubisoft con l'ultimo aggiornamento sulla Roadmap di fine 2021 di Assassin's Creed Valhalla. In attesa di ricevere un riscontro da parte dell'azienda transalpina, vi rimandiamo alla nostra recensione di Assassin's Creed Valhalla L'Assedio di Parigi.