Assassin's Creed Valhalla: in arrivo un nuovo video gameplay su Xbox Series X

Manca ormai davvero poco al debutto di Assassin's Creed Valhalla e, per alimentare l'hype dei fan, Ubisoft ha appena annunciato tramite i suoi canali social ufficiali l'arrivo di un nuovo filmato di gameplay del nuovo capitolo della serie nella versione Xbox Series X.

Domani, venerdì 6 novembre 2020 alle ore 18:00 italiane, potremo quindi assistere ad un nuovo video gameplay dell'atteso Assassin's Creed Valhalla. Purtroppo l'azienda francese non ha diffuso dettagli più precisi in merito agli argomenti che verranno trattati nel corso del filmato e non possiamo escludere che si tratti di una semplice sequenza in game che permette di esplorare nel dettaglio alcune meccaniche legate all'esplorazione, al combat system e alla gestione degli insediamenti norreni in Inghilterra.

In attesa di poter assistere a questa presentazione, che prende il nome di Odin's Hootenanny e verrà trasmessa in diretta si sui canali ufficiali Twitch che quelli YouTube di Ubisoft, vi ricordiamo che il gioco arriverà il prossimo martedì 10 novembre 2020 su PlayStation 4, Xbox One e Xbox Series X|S (che arriveranno in contemporanea sugli scaffali di tutti i negozi). Per quello che riguarda invece l'edizione PS5, occorrerà attendere l'arrivo della console fissato al prossimo 19 novembre 2020.

