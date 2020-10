Assassin's Creed Valhalla, Asgard e Jotunheim saranno esplorabili: prime immagini

In molti lo avevano già immaginato, adesso abbiamo la conferma: in Assassin's Creed Valhalla i giocatori potranno visitare due tra i più importanti reami della mitologia vichinga: Asgard e Jotunheim.

La notizia, in fondo, non ci stupisce più di tanto: pur affondando le sue radici nella nostra storia, la serie Assassin's Creed si è sempre mostrata abile nel giocare con le mitologie delle differenti culture, integrandole sapientemente nel meta sci-fi che da sempre fa da filo conduttore. Dall'account ufficiale del gioco è quindi giunta la conferma della presenza di Asgard e Jotunheim tra i luoghi esplorabili. Possiamo già ammirarli nelle due immagini allegate, ma come sarà possibile visitarli? Un suggerimento lo ha fornito la didascalia scritta dalla casa francese: "In Assassin's Creed Valhalla, con l'aiuto di Valka la Veggente salta oltre la realtà nei mondi mitologici di Asgard e Jotunheim". I giocatori, quindi, avranno bisogno dell'aiuto di un personaggio non giocante di nome Valka, che li aiuterà a trascenderà la realtà e ad entrare in questi luoghi mitologici.

Cosa ne pensate della loro inclusione? Ricordiamo che Assassin's Creed Valhalla verrà pubblicato il 10 novembre su PlayStation 4, Xbox One, Xbox Series X|S, PC e Google Stadia. Su PS5 uscirà il 19 novembre, in tempo per il lancio della console. Nei giorni scorsi è stato confermato che Eivor potrà ambiare sesso durante la storia, un'opportunità descritta come canonica.