Assassin's Creed Valhalla, aspettando Ragnarok: ripercorriamo la storia di Odino

Mancano solo pochi giorni al debutto di Assassin's Creed Valhalla L'Alba del Ragnarok, la nuova ed attesissima espansione del titolo Ubisoft a base di vichinghi. In attesa che il DLC arrivi sugli scaffali, ripercorriamo insieme la storia di Odino.

Grazie ad Assassin's Creed Valhalla L'Alba del Ragnarok, infatti, la trama del gioco verrà ulteriormente espansa ed è probabile che i giocatori abbiano bisogno di un recap per potersi avvicinare alla nuova espansione con le idee chiare. A tal proposito, abbiamo realizzato per voi un video che ripercorre per intero la storia di Odino nel gioco dell'azienda francese, così che non possiate perdervi alcun riferimento quando giocherete L'Alba del Ragnarok. Il filmato in questione è disponibile per la visione in apertura della notizia, ma può essere visto anche sul canale YouTube ufficiale di Everyeye, sul quale pubblichiamo costantemente nuovi filmato dedicati ai giochi più in vista del momento e non solo.

In attesa che la nuova espansione del gioco Ubisoft possa essere scaricata e giocata dagli appassionati il prossimo giovedì 10 marzo 2022, vi invitiamo a dare un'occhiata alla nostra anteprima di Assassin's Creed Valhalla L'Alba del Ragnarok a cura di Gabriele Laurino.