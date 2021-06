Assassin's Creed Valhalla e l'Assedio di Parigi, primi dettagli sulla storia del DLC

Il piano di espansione di Assassin's Creed Valhalla è già cominciato lo scorso mese con la pubblicazione del primo DLC narrativo, L'Ira dei Druidi, che ha portato i giocatori in Irlanda. Nei prossimi mesi toccherà invece a L'Assedio di Parigi, che permetterà di rivivere una delle battaglie più note e ambiziose della storia vichinga.

Ubisoft non ha ancora svelato informazioni dettagliate sul secondo DLC di Valhalla, che ricordiamo essere ancora privo di una data d'uscita, ma a questo ci ha pensato J0nathan, noto e attendibile leaker francese legato alla saga di Assassin's Creed, che ha trovato tante informazioni tra i file di gioco, inclusa la sinossi.

Se avete giocato ad Valhalla e al suo DLC, allora sapete bene che tutte le avventure di Eivor hanno luogo in un lasso temporale di un anno, nell'877 d.C.: ebbene, stando a quanto ha rivelato il leaker, L'Assedio di Parigi compirà un salto in avanti di ben 8 anni, fino all'885 d.C.. Carlo il Gross, pronipote di Carlo Magno, ha riunito la Francia in un unico regno per la prima volta dopo centinaia di anni, e adesso intende colpire e scacciare via una volta per tutte i Vichinghi stanziati in Francia. La sua avanzata potrebbe arrivare fino all'Inghilterra. L'avventura comincia con l'arrivo di un visitatore al porto di Ravensthorpe. Queste informazioni, in realtà, non ci colgono di sorpresa, dal momento che sono fatti storici realmente accaduti. C'è dell'altro però, pertanto vi consigliamo di interrompere la lettura se non volete scoprire un dettaglio piuttosto rilevante per l'economia della saga.

Secondo J0nathan, coloro che attendevano il ritorno degli Occulti rimarranno delusi. Uno dei file di gioco da lui rinvenuti include una linea di dialogo pronunciata da Eivor stesso, che afferma: "Come in Inghilterra, gli Occulti sembrano essere assenti in Francia. Quali tesori avrebbero potuto lasciare?". Il leaker, infine, conclude il suo intervento citando il 9 novembre 2021 come data di lancio di L'Assedio di Parigi. L'informazione è stata trovata nel PlayStation Store, ma lo stesso J0nathan afferma che potrebbe trattarsi di un placeholder.