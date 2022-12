Assassin's Creed Valhalla: avvistate le armature di Destiny e Monster Hunter

L'Ultimo Capitolo di Assassin's Creed Valhalla sarà già stato pubblicato, ma sembra che Ubisoft abbia ancora delle sorprese in serbo per la community dell'action-RPG. Il dataminer MAK Moderator ha avvistato alcune nuove armature che potrebbero presto entrare a far parte dell'equipaggiamento di Eivor.

Entrambe le armature in questione farebbero parte di collaborazioni strette con altri franchise videoludici, nello specifico Destiny e Monster Hunter. Stando a quanto viene evidenziato all'interno del filmato che potete consultare in apertura, Lord Shaxx e Saint-14 di Destiny vedranno i loro set ricreati in Valhalla, e sembra che sia in arrivo anche un'armatura basata sull'Odogaron di Monster Hunter.

Questi progetti non sono stati annunciati ufficialmente da Ubisoft e non sono ancora disponibili in Assassin's Creed Valhalla, ma saranno probabilmente presentati e resi disponibili per l'acquisto tramite il negozio in-game dell'action-RPG.

Non è la prima volta che il franchise di Assassin's Creed propone oggetti cosmetici collegati ad altre serie videoludiche. Si pensi, ad esempio, ad Assassin's Creed Origins, ambientato nell'antico Egitto, che includeva un crossover di Final Fantasy che permetteva ai giocaori di andare a spasso su un Chocobo. Alcuni mesi fa, i dataminer hanno scoperto anche i set di armature di Iron Man e Thanos tra i file di Assassin's Creed Valhalla, che però non hanno ancora trovato spazio all'interno del gioco.