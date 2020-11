Assassin's Creed Valhalla batte COD e Spider-Man Miles Morales nel Regno Unito!

In una delle settimane più ricche della storia dell'intrattenimento elettronico, Assassin's Creed Valhalla debutta al primo posto della classifica inglese retail, lasciandosi alle spalle Call of Duty Black Ops Cold War.

Per la prima volta in tredici anni un gioco della serie Call of Duty non riesce ad agguantare la prima posizione nel Regno Unito nella settimana di debutto, questo dato però deve stupire solo in parte dal momento che il gioco Ubisoft è uscito il 10 novembre mentre Black Ops Cold War è arrivato nei negozi solamente tre giorni dopo. Da considerare inoltre che molti store britannici sono chiusi a causa dell'epidemia Covid-19 e GFK non tiene conto delle vendite digitali. Call of Duty Black Ops Cold War ha registrato nuovi record registrando le vendite digitali più alte al lancio nella storia della serie, secondo un comunicato pubblicato dal publisher.

Assassin's Creed Valhalla ha venduto più del doppio rispetto al lancio di Odyssey, il 42% delle copie fisiche sono state vendute su PS4, il 18% su PlayStation 5 (nonostante la console non sia ancora disponibile nel Regno Unito) mentre il 40% delle unità è stato venduto su Xbox, non esiste però una suddivisione precisa a riguardo in quanto il gioco ha un solo codice prodotto per tutte le versioni Microsoft.

Top 10 UK 16 novembre

Assassin's Creed Valhalla Call of Duty Black Ops Cold War Marvel's Spider-Man Miles Morales FIFA 21 Animal Crossing New Horizons Demon's Souls Super Mario 3D All-Stars Mario Kart 8 Deluxe Minecraft Nintendo Switch Edition Watch Dogs Legion

Call of Duty Black Ops Cold War ha registrato vendite fisiche in calo del 64% ma come detto i numeri digitali sembrano essere da record. Il 39% delle unità è stato venduto su PS4, il 34% su Xbox One e il restante 17% riguarda le versioni PS5 e Xbox Series X/S. Marvel's Spider-Man Miles Morales debutta al terzo posto con vendite inferiori del 56% rispetto a quelle di Marvel's Spider-Man per PS4, da notare come il 71% delle copie sia stato venduto su PS5 e il restante 29% su PS4.

Demon's Souls debutta al sesto posto mentre Sackboy Una Grande Avventura non supera la posizione numero 13, inoltre Godfall non va oltre la sedicesima posizione. Just Dance 2021 occupa la posizione numero 11 con vendite superiori del 133% rispetto a quelle di Just Dance 2020, da notare anche come Yakuza Like A Dragon non sia riuscito ad entrare in top 10, debuttando alla posizione numero 20 con il 65% delle unità vendute su PS4 e il 35% sulle console della famiglia Xbox.

Planet Coaster Console Edition trova spazio in diciassettesima posizione mentre NBA 2K21 rientra in classifica alla posizione 31 grazie al traino delle versioni PS5 e Xbox Series X/S. Da notare il parziale fallimento dei giochi di corse con Need for Speed Hot Pursuit Remastered che scivola in quarantesima posizione e DiRT 5 che non riesce ad entrare in classifica.

In totale la scorsa settimana sono stati venduti oltre 790.000 giochi fisici in UK con una crescita del 96% rispetto alla settimana precedente e una spesa pari a 36.4 milioni di sterline.