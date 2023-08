Assassin's Creed Valhalla, Black Flag e AC2 gratis: un weekend di gioco senza limiti

Ubisoft ha annunciato uno speciale Weekend Gratis di Assassin's Creed: dal 10 al 14 agosto ben cinque giochi della serie possono essere scaricati e giocati gratis senza limitazioni, e c'è anche un bonus per chi decide di acquistarli su Ubisoft Store.

Il weekend gratuito include le versioni complete di Assassin's Creed II, Assassin's Creed Brotherhood, Assassin's Creed Revelations, Assassin's Creed IV Black Flag e Assassin's Creed Valhalla disponibili su PC, PS4, PS5, Xbox Series X/S e Xbox One: il Free Weekend inizia alle 17:00 del 10 agosto su Ubisoft Connect ed Epic Games Store (fino alle 13:00 del 14 agosto) su Xbox è possibile giocare dalle 18:00 del 10 agosto e fino alle 09:00 del 14 agosto mentre su PlayStation la promozione è attiva dall 18:00 del 10 agosto e fino alle 13:00 del 14 agosto.

Tutti i progressi verranno mantenuti nel caso decidiate di acquistare le versioni complete, inoltre vi ricordiamo che su PS4 e PS5, Assassin's Creed Valhalla è accessibile a tutti mentre Assassin's Creed The Ezio Collection e Assassin's Creed IV Black Flag sono disponibili solo su PlayStation Plus Extra. Su Xbox, solo i giocatori con abbonamento Xbox Live Gold o Xbox Game Pass Ultimate possono accedere ai cinque giochi del weekend gratis.

E c'è anche una promozione esclusiva su Ubisoft Store: acquistando Assassin's Creed Origins, Odyssey o Valhalla entro il 17 agosto riceverete 5€ di credito, il bonus potrà essere utilizzato entro il 19 ottobre per acquistare Assassin's Creed Mirage oppure per l'acquisto di qualsiasi altro gioco disponibile su Ubisoft Store.

