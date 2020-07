Assassin's Creed Valhalla bollato come una copia di Odyssey: è davvero così?

Dopo la pubblicazione del primo video gameplay di Assassin's Creed Valhalla, un buon numero di giocatori lo ha immediatamente etichettato come una copia di Odyssey. Ma è davvero così?

È indubbio che il nuovo capitolo della serie sia una diretta evoluzione di quelli che lo hanno preceduto. Valhalla sembra esibire una forte continuità - creativa, strutturale e ludica - sia con Origins che con Odyssey, ma crediamo che non sia giusto bollarlo come una semplice copia. L’epopea di Eivor si pone come il terzo atto del nuovo corso della serie, ed è naturale che nel disegno di questa trilogia ci siano dei punti in comune tra i diversi capitoli. È pur vero, tuttavia, che Assassin's Creed Valhalla metterà sul piatto un bel po' di novità, sia narrative che ludiche, che abbiamo elencato e descritto nei dettagli nel Video Speciale che potete visionare in cima a questa notizia. Dalla nuova gestione del protagonista principale alla mappa non più unica, fino ad arrivare ad un sistema di combattimento rinnovato con un nuovo meccanismo di cura e la possibilità di impugnare due armi.

Prima di lasciarvi alla visione, vi ricordiamo che Assassin's Creed Valhalla verrà lanciato il 17 novembre su PlayStation 4, Xbox One, PC e Google Stadia nelle edizioni Standard, Gold, Ultimate e Collector's. È già stato annunciato, inoltre, il suo arrivo anche sulle console di prossima generazione PlayStation 5 e Xbox Series X, con tanto di upgrade gratis da PS4 e Xbox One.