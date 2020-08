Assassin's Creed Valhalla e i boss: come sono stati riscritti i miti inglesi e vichinghi?

Tra le grandi protagoniste del Future Game Show dello scorso fine settimana c'è stata senza ombra di dubbio Ubisoft, che ha deliziato tutti gli spettatori dell'evento digitale con dei video gameplay di Watch Dogs Legion e Assassin's Creed Valhalla, due produzioni attese per la fine di quest'anno.

Il filmato dedicato ad Assassin's Creed Valhalla si è rivelato piuttosto interessante poiché, oltre a concentrarsi sugli incarichi secondari, ha anche mostrato in che modo i creativi stanno amalgamando gli elementi della mitologia norrena con quelli della letteratura inglese del nono secolo (e non solo). Nello specifico, nella demo sono stati mostrati tre battaglie con altrettanti boss, tutti ispirati a quest'ultima.

Il primo scontro è quello tra Eivor, il vichingo protagonista, e il Black Shuck, il mastino infernale. Descritto come un enorme cane nero dalle zanne affilate come rasoi, il Black Shuck è un mostro decisamente diffuso nelle leggende inglesi, che secondo gli scritti tende ad apparire di notte e, approfittando delle tenebre, sbranare gli innocenti con le sue fauci. Gli altri due boss li lasciamo scoprire a voi mentre guardate il Video Speciale che abbiamo allegato in cima a questa notizia.

Ne approfittiamo per ricordarvi che Assassin's Creed Valhalla verrà lanciato il 17 novembre su PC, PlayStation 4, Xbox One e Google Stadia, e successivamente su Xbox Series X e PlayStation 5, dove supporterà l'upgrade gratis dalle versioni della precedente generazione.