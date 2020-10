Assassin's Creed Valhalla: la forza bruta di Eivor nel video sul sistema di combattimento

Dopo aver mostrato le trasposizioni digitali di Asgard e Jotunheim in Assassin's Creed Valhalla, Ubisoft discute in video della visceralità del sistema di combattimento che avremo modo di adottare interpretando il vichingo Eivor.

Intervenuto ai microfoni di IGN.com, il Lead System Designer di AC Valhalla, Marc-Antoine Pietri, ha fornito tutta una serie di informazioni sul combat system del nuovo kolossal open world di Ubisoft.

Con l'ausilio di diversi spezzoni di gameplay, lo sviluppatore ha sottolineato la passione profusa dai suoi autori nel riformulare l'impianto action della serie evolvendo quanto fatto in Origins e Odyssey. Il lavoro svolto da Ubisoft si concretizzerà in combattimenti dalla fisicità accentuata, con animazioni ancora più stratificate e abilità che sfrutteranno la forza bruta di Eivor per dargli modo di compiere violente esecuzioni, mosse elusive e blocchi nelle battaglie che lo vedranno coinvolto contro i soldati dell'Anglia medievale. Chi vorrà adottare un approccio più "discreto", naturalmente, potrà farlo acquisendo e potenziando i poteri e le abilità basate sullo stealth e sulle eliminazioni silenziose.

Per saperne di più sul gameplay del prossimo gioco tripla A di Ubisoft, vi rimandiamo alla nostra prova di Assassin's Creed Valhalla prima della recensione e dell'uscita del titolo prevista per il 10 novembre su PC, PS4, Xbox One, Google Stadia e Xbox Series X|S, con la versione PS5 attesa al lancio per il 19 novembre.