Assassin's Creed Valhalla, bug e imprevisti: la lista dei problemi noti a Ubisoft

Dopo la presentazione risalente a quest'estate, Assassin's Creed: Valhalla è finalmente nelle mani dei videogiocatori, che hanno potuto dare il via alla propria avventura norrena.

Dalle coste della Norvegia, Eivor è pronto a salpare alla volta dell'Inghilterra, con l'obiettivo di abbatterne i reami e insediarvi il proprio clan. Nel cuore della storia vichinga del IX secolo, tuttavia, sembrano essere presenti diversi bug e imprevisti tecnici, nei quali la community ha iniziato ad imbattersi durante le prime ore di disponibilità del titolo. Per raccogliere le segnalazioni e offrire supporto ai giocatori interessati, Ubisoft ha messo a disposizione del pubblico un apposito forum.

Sulle pagine di quest'ultimo è al momento disponibile una prima lista di problemi noti di Assassin's Creed: Valhalla. Poiché quest'ultima include anche informazioni legate a quest o contenuti dell'avventura open world, non riporteremo qui i dettagli, ma vi segnaliamo che è possibile consultare l'elenco - in lingua inglese - tramite il link al forum Ubisoft disponibile in calce a questa news. In linea generale, le problematiche riscontrate includono blocchi di progressione per alcune quest, interazioni non correte con NPC o malfunzionamenti della telecamera in-game.



Per coloro che si stanno avventurando tra le lande inglesi, segnaliamo che sulle pagine di Everyeye è disponibile un'utile guida ad Assassin's Creed: Valhalla.