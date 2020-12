Assassin's Creed Valhalla: un bug rende Eivor costantemente ubriaco

Dopo aver installato l'update che ha dato inizio al Festival di Yule in Assassin's Creed Valhalla, diversi utenti del kolossal free roaming di Ubisoft affermano di essere incappati in un bug del sistema di respawn che spinge Eivor a rientrare in battaglia da ubriaco.

Il problema in questione, a quanto sembra, sarebbe legato a un errore nel sistema di progressione delle attività da svolgere per le celebrazioni di Yule. Per colpa di questo bug, il ritorno in partita del prode guerriero vichingo interpretabile in AC Valhalla avviene con una versione alticcia e barcollante di Eivor.

In base alle segnalazioni pervenute sui social e sui principali forum videoludici da chi è incappato in questo bug, l'errore si manifesterebbe nel respawn successivo alla gara di bevute che coinvolge Eivor e Braun nell'insediamento di Ravensthorpe. Per fortuna, gli effetti di barcollamento e i malus di gameplay provocati dall'alcool invisibile bevuto dall'eroe vichingo nel caricamento del salvataggio piagato da questo bug dovrebbero svanire compiendo un viaggio veloce o meditando.

Nella speranza che gli sviluppatori di Ubisoft risolvano al più presto questo errore, vi lasciamo a questo approfondimento sulle novità dell'update di febbraio di Assassin's Creed Valhalla, come i ranghi per i vichinghi di Jomsborg e le Razzie Fluviali.