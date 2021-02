Assassin's Creed Valhalla: quali bug saranno risolti dalle prossime patch?

Come accade sempre dopo la pubblicazione di una patch per Assassin's Creed Valhalla, anche stavolta Ubisoft ha tracciato la via innanzi per tenerci aggiornati sulle problematiche che verranno risolte con i successivi interventi.

Pochi giorni fa, ricordiamo, Assassin's Creed Valhalla ha ricevuto la corposa patch 1.1.2, che ha introdotto le Razzie Fluviali, nuove abilità e ricompense, e ha risolto una lunga lista di bug che inficiavano la progressione e l'esperienza di gioco. Un paio di giorni dopo sono arrivati due hotfix che hanno messo una pezza ai problemi che impedivano l'avanzamento nelle quest "Razing Earnningstone" (era impossibile interagire con Galinn) e "Bleeding the Leech" (era impossibile interagire con il fabbro), ma la strada non può ancora dirsi conclusa.

Cosa possiamo aspettarci dalle prossime patch? Sul forum ufficiale, Ubisoft ha annunciato che i prossimi update risolveranno definitivamente i problemi di progressione alle seguenti missioni:

"Road to Hamartia" - Halfdan non segue il giocatore

"In Absence of an Ealdorman" - Mancano gli obiettivi della quest

"Reporting on Ledecestrescire" - Impossibile interagire con Eydis

In aggiunta a ciò, sarà risolto il bug che rallenta la velocità di movimento con un travestimento e corretto un grave problema riscontrato nella nuova modalità Razzie Fluviali: attualmente nell'incarico "Legend of Saint George" caricare un autosalvataggio poco dopo aver consegnato gli indizi a Vagn può bloccare la progressione di Razzie Fluviali: in attesa del fix, Ubisoft invita i giocatori a non usare l'autosalvataggio quando tornano all'insediamento con gli indizi.

Ancora prive di una soluzione le criticità relative a quest come "A Brother's Keeper", "Taken for Granted", "The Seas of Fate", "A Sword-Shower in Anecastre" e "In Absence of an Ealdorman". Ubisoft sta inoltre ancora investigando su alcuni problemi riscontrati in Razzie Fluviali, nella sincronizzazione con Ubisoft Connect e in alcuni eventi del mondo/missioni secondarie, come "Pig of Prophecy" e "Flight of Fancy". Trovate la lista completa a questo indirizzo.