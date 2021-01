Assassin's Creed Valhalla: un bug sblocca delle abilità segrete giocando offline!

In attesa dell'arrivo di un'importante funzione legata alla personalizzazione di Assassin's Creed Valhalla, sempre più giocatori del kolossal vichingo di Ubisoft segnalano la presenza di un sorprendente bug che offre a Eivor l'opportunità di accedere a delle abilità "segrete" dopo aver disconnesso il gioco dalla rete.

In base alle segnalazioni pervenute sui principali forum videoludici, il bug in questione si presenta su console decidendo di giocare offline ad AC Valhalla: con il mancato accesso a internet, un errore di programmazione dell'interfaccia attiva nuove opzioni per abilità inedite nel triplice albero di talenti tra Orso, Corvo e Lupo.

I nodi aggiuntivi forniscono a Eivor la capacità di raccogliere automaticamente un corpo dopo aver eseguito un omicidio, randomizzare la collocazione dei punti abilità negli slot vuoti, aggiungere uno slot di adrenalina all'inizio di un combattimento e saccheggiare un quantitativo superiore di frecce dai corpi degli arcieri abbattuti. Ogni abilità aggiuntiva è corredata dalla relativa icona e dalla scheda riassuntiva.

Incalzati dai giornalisti di Kotaku a fornire un chiarimento, i rappresentanti di Ubisoft hanno specificato che "si tratta di abilità che stavamo sviluppando e che non erano ancora pronte per essere messe a disposizione dei giocatori". Il colosso videoludico francese invita quindi gli utenti console di Assassin's Creed Valhalla a non utilizzarle per prevenire qualsiasi problema, sia nel bilanciamento del gameplay che nella progressione stessa delle missioni o delle attività a mondo aperto.