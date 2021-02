Assassin's Creed Valhalla: i bug che verranno risolti con le prossime patch

Assassin's Creed Valhalla è sul mercato da tre mesi, ma presenta ancora numerosi problemi che inficiano l'esperienza di gioco di numerosi utenti. Ubisoft si sta impegnando, patch dopo patch, a risolverli, ma il lavoro è ben lungi dal considerarsi terminato.

Un post in continuo aggiornamento reperibile sul forum ufficiale ci tiene costantemente aggiornati sulle criticità attualmente in fase di risoluzione. Ubisoft promette che con le prossime patch correggerà, anzitutto, i problemi di progressione (personaggi e boss bloccati, oggetti inutilizzabili, aree inaccessibili, ecc) che interessano una moltitudine di quest, tra cui A Cruel Destiny, Fishmonger, The Demon Odor at the Tithe mystery, War Weary, Binding Fate, Extended Family, The Big Finish, The First Night of Samhain, Blood from A Stone, Prodigal Prince, Twit Saga, Dobby's Altar e Clues and Riddles.



La casa francese anticipa inoltre la risoluzione di altri problemi come la pessima sincronizzazione del labiale emersa dopo la patch 1.1.1 di Assassin's Creed Valhalla, l'assenza dei pesci nei pressi delle coste e nell'oceano, l'impossibilità di applicare cornici nella modalità fotografica, il downgrade dei set d'equipaggiamento mitici riscossi a Vinland, l'impossibilità di interagire con l'oggetto nella fossa di Ragnar, la velocità di movimento limitata con i travestimenti, gli oggetti del Premium Quality Pack non riconosciuti come Mitici e la mancata rivelazione del membro finale dell'ordine OAA dopo aver eliminato tutti gli altri. Ubisoft ribadisce inoltre la volontà di rimpiazzare gli slot per le rune diamante sugli equipaggiamenti differenti dal torso di alcuni set come Nilfheim, Gothic e Hel's Damnation. La loro presenza non era voluta degli sviluppatori, pertanto saranno sostituiti con slot per rune regolari. Le rune diamante utilizzate faranno ritorno dell'inventario dei giocatori dopo la pubblicazione della patch.

Purtroppo, oltre alla lunga lista in continuo aggiornamento, non ci è stata fornita nessuna data, per cui non sappiamo quando e con quali patch verranno risolti tutti i problemi elencati. Non spossiamo far altro che pazientare, e accontentarci di un workaraund per aggirare il bug della quest Avenge (Vendetta).