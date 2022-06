Assassin's Creed Valhalla: Bundle Bifrost gratis e tante migliorie con l'Update 1.5.3

Mentre in rete si continua a discutere del segreto svelato dei cavalli umanoidi del primo Assassin's Creed, Ubisoft si prepara a lanciare l'Update 1.5.3 di AC Valhalla e lo conferma stilando l'elenco completo degli interventi che andranno a caratterizzare questo importante aggiornamento.

Ad aprire il valzer delle novità previste per tutti gli emuli di Eivor ci pensa il Bundle Bifrost, un pacchetto aggiuntivo completamente gratuito che comprenderà al suo interno lo Scudo Scintillante e l'Ascia Iridescente, due equipaggiamenti speciali ricavati dal medesimo cristallo utilizzato ad Asgard per costruire il ponte dell'arcobaleno Bifrost. Il Bundle potrà essere riscattato a zero euro nel Negozio dell'Animus dal 28 giugno, data di lancio dell'Update 1.5.3, fino al 26 luglio.

Quanto al resto, l'aggiornamento scaricabile su tutte le piattaforme dalle ore 14:00 italiane di domani, martedì 28 giugno, si premurerà di risolvere una lunga lista di problemi riscontrati dagli utenti della versione base di Assassin's Creed Valhalla e dei giocatori dell'espansione L'Alba del Ragnarok. È davvero impossibile elencarvi in questa sede tutti gli interventi compiuti da Ubisoft per chiudere bug, ottimizzare il gameplay e perfezionare il comparto grafico del kolossal vichingo, di conseguenza invitiamo tutti gli interessati a sfogliare la lista completa delle novità della Patch 1.5.3 di AC Valhalla direttamente dal sito ufficiale della serie, seguendo il link che vi lasciamo in calce alla notizia.