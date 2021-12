Assassin's Creed Valhalla: il bundle Cavaliere Oscuro è gratis... se avete Prime Gaming

Prosegue il proficuo rapporto di collaborazione tra Ubisoft e Prime Gaming, che hanno preparato un nuovo regalo per tutti i giocatori di Assassin's Creed Valhalla iscritti al servizio di Twitch, anche incluso tra i benefici di Amazon Prime.

A partire da oggi e solo per un periodo limitato, tutti gli iscritti a Prime Gaming possono riscattare gratis il Bundle Cavaliere Oscuro per Assassin's Creed Valhalla. Al suo interno sono inclusi lo Scudo Nero, l'Ascia Alata e il Pacchetto Navale Cavaliere Oscuro, le cui anteprime possono essere ammirate nelle immagini allegate a questa notizia.

Per riscattarlo dovete dirigervi a questo indirizzo. Se non l'avete mai fatto, dovete prima collegare il vostro account Ubisoft Connect al vostro account Amazon/Prime Gaming. Una volta riscattati, i contenuti verranno consegnati entro 24 ore. È necessario aver già raggiunto l'Inghilterra e sbloccato l'insediamento per poterli ottenere. Ciascuna offerta è valida per un solo account e, una volta che sono stati assegnati, i contenuti non possono essere trasferiti a un altro account Ubisoft.

Ne approfittiamo per ricordarvi che in questi giorni è attiva la Sfida di Basim in Assassin's Creed Valhalla, che permette a tutti i giocatori - anche a quelli non abbonati a Prime Gaming - di ottenere la Spada a una mano di Basim. Avete tempo fino al 9 dicembre per contribuire alla prova della community di Ubisoft Connect.