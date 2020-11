Assassin's Creed Valhalla: caricamenti a confronto su PS5, Xbox Series X e One X

Uno dei più importanti "selling point" di PlayStation 5 e Xbox Series X è senza dubbio rappresentato dalla tecnologia di archiviazione alla loro base: entrambi i produttori, Sony e Microsoft, hanno infatti optato per degli SSD, con specifiche differenti.

Allo youtuber JorRaptor è quindi venuta la brillante idea di vedere di che pasta sono fatti, mettendo a confronto i tempi di caricamento di un medesimo gioco, in questo caso Assassin's Creed Valhalla, su entrambe le console. Dalla comparativa emerge che PlayStation 5 è più veloce di Xbox Series X: il vantaggio è ben tangibile nel caricamento iniziale, mentre in altri ambiti, come nel viaggio rapido, si riduce. La differenza non dovrebbe sorprendervi, dal momento che l'SSD di PlayStation 5 ha una velocità in lettura di ben 5,5 GB/S, contro i 2,4 GB/s garantiti dall'SSD di Xbox Series X.

Nonostante le differenze, bisogna constatare entrambe le console fanno un lavoro eccellente. La loro velocità risulta ancor più impressionante se messa a confronto con i tempi di caricamento della versione Xbox One X, anch'essa testata dallo youtuber. Il classico HDD della "vecchia" console premium di Microsoft impiega molto più tempo a caricare le medesime aree, in un caso anche sei volte di più!